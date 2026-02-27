Дагестанский экс-судья ушел на СВО после возбуждения дела о коррупции

Экс-судья Хасавюртовского райсуда Дагестана Султан Азизов, на которого Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила завести уголовное дело о коррупции, находится в зоне специальной военной операции. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Верховного суда РФ.

По словам собеседника агентства, отставной судья, уволившийся в сентябре 2025 года, заключил контракт с министерством обороны на этапе следствия и отправился в зону боевых действий.

Азизов подозревается в получении взятки в размере 2 млн рублей, незаконном обороте боеприпасов, а также в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических средств без цели сбыта. В случае признания виновным ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов на недавнем совещании предупреждал, что любые проявления коррупции в судебной системе будут пресекаться жестко и без компромиссов. Он также указывал на необходимость ротации кадров для борьбы с мошенниками, использующими судебную сферу для личного обогащения и подрыва авторитета правосудия.

СМИ сообщают о начале масштабной кадровой чистки в судебной системе: по данным kp.ru, последнее заседание ВККС ознаменовалось уходом в отставку 25 судей, лишением статуса одного судьи и прекращением полномочий 36 судей со снятием неприкосновенности.

Ранее имущество экс-главы Ростовского облсуда передали государству.