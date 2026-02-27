Размер шрифта
Появились подробности о пропавших в Пермском крае туристах

112 опубликовал имена пятерых туристов, пропавших в Пермском крае
Telegram-канал Mash

Группа пропавших в Пермском крае туристов состоит из пяти мужчин. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По его данным, среди них — Дмитрий Ч., Сергей Я., Алик К., Мохамадд М., а также Александр М. Отмечается, что именно супруга последнего обратилась в полицию после того, как мужчины перестали выходить на связь.

Предварительно, туристы направлялись на снегоходах с туристической базы в деревне Золотанка на плато Кваркуш. Расстояние между этими двумя пунктами составляет свыше 100 километров.

По факту пропажи группы возбуждено уголовное дело. В поисковых работах участвуют десятки человек, используется беспилотная техника.

По данным Mash, туристы отправились в поход 20 февраля и планировали вернуться через четыре дня. В настоящий момент группа не выходит на связь, при этом их автомобили припаркованы на том же месте, где их оставили. Отмечалось, что поход туристов не был зарегистрирован в МЧС.

Ранее на Байкале нашли тела китайских туристов в провалившейся под лед машине.

 
