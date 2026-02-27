В Кремле высказались об «открытой войне» Пакистана с Афганистаном

Москва следит за эскалацией конфликта между Пакистаном и Афганистаном, российская сторона рассчитывает на скорое окончание боевых столкновений. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

По его словам, Кремль следит за ситуацией в регионе, однако пока рано делать какие-то выводы.

«Прямые боестолкновения, которые имели место быть, не сулят ничего хорошего. Рассчитываем, что в ближайшее время [бои] будут прекращены», — сказал Песков.

26 февраля афганский телеканал Tolo News сообщил, что военнослужащие двух стран устроили перестрелку в провинциях Нангархар, Нуристан, Кунар, Хост, Пактия и Пактика. После этого в армии Афганистана заявили о начале военной операции против Пакистана.

В свою очередь пакистанские силы нанесли авиаудары по объектам в афганских городах Кабул и Кандагар, а также в провинции Пактия.

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил о начале открытой войны с правительством талибов (движение внесено в список террористических организаций) в Афганистане на фоне авиаударов по Кабулу и Кандагару и взаимных обвинений в терроризме. Стороны сообщают о десятках погибших и захваченных позициях, эскалация набирает обороты. Как развивался конфликт, что стало поводом для ударов и к чему может привести обострение между Исламабадом и Кабулом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Афганистан сбил пакистанский военный самолет.