Суд в Косово осудил на 20 лет тюрьмы участвовавшего в войне серба

Суд Приштины в Косово осудил на 20 лет тюрьмы этнического серба, который был задержан в 2019 году за участие в резне во время войны 1998-1999 годов, сообщает Associated Press.

Его опознали только по инициалам. В середине апреля 1999 года он, находясь в составе сербской армии, атаковал деревни Сллови и Тербовц коммуны Липьян. Он был в числе тех, кто казнил 12 албанских мужчин на глазах их семей, тем самым совершив военные преступления против населения, говорится в приговоре.

Республика Косово — это частично признанное государство на Балканском полуострове, которое населяют в основном этнические албанцы, но там также присутствует и сербское население.

Сербия считает Автономный край Косово и Метохия, как называется регион в сербской конституции, частью своей территории, хотя местные власти объявили о независимости в 2008 году. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

Ранее Косово и Сербия договорились отвести военных от границы.