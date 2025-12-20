Дзюба сделал заявление из-за ситуации с Кержаковым и бомбардирским рекордом

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба кратко отреагировал на то, что форвард Александр Кержаков, давно завершивший карьеру, может сравняться с ним в списке лучших бомбардиров сборной России. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Готов вернуться в сборную», — заявил он.

Изначально сообщалось, что в 2005 году во время матча сборных России и Германии судьи ошибочно записали гол Кержакова на Андрея Аршавина. В Международную федерацию футбола (ФИФА) поступило официальное обращение, по итогам которого гол в организации переписали на Кержакова.

Как указал журналист Иван Карпов, окончательное решение по этому делу должен принять Российский футбольный союз, в который Кержаков уже направил свое обращение. Дело находится на контроле у генерального секретаря РФС Максима Митрофанова.

Дзюба забил свой 31-й мяч в составе сборной России в матче против Гренады (5:0), который состоялся весной 2025 года, и обошел Кержакова, став единоличным обладателем рекорда по результативности. У Кержакова на сегодняшний день в активе 30 голов. Если РФС признает гол в матче России и Германии, то форварды сравняются по этому показателю.

Ранее в РФС сделали заявление по ситуации с рекордом Кержакова и Дзюбы.