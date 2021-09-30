Косово и Сербия договорились отвести военных от границы

Спецпредставитель ЕС по Западным Балканам Мирослав Лайчак заявил, что Белград и Приштина достигли соглашения о деэскалации на разделительной линии между Косово и центральной Сербией. Об этом он написал в своем Twitter.

В рамках соглашения, к которому пришли в рамках переговоров глава делегации Приштины Бесник Бислими и главный переговорщик Белграда и директор управления по делам Косово и Метохии Петр Петкович, было принято решение об отводе подразделений спецназа от КПП «Брняк» и «Ярине» 2 октября в период с 8:00 до 16:00 местного времени. Отмечается, что в ближайшие две недели на КПП будут размещаться силы международной миссии под эгидой НАТО в Косово (KFOR).

Президент Сербии Александр Вучич также добавил, что на границе был снят запрет на въезд на территорию Косово машин с сербскими номерами.

«Насильственное снятие сербских номеров при въезде в автономный край прекращено. Пошлины в размере €5 прекращают взиматься. Мы отстояли свободу перемещения. Они не смогут снимать наши номера и ставить стикеры», — подчеркнул Вучич.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел переговоры с главами Сербии и Косово и предупредил их о последствиях возможной эскалации конфликта.