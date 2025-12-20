Путин выпил чаю с пирожками из пекарни в Люберцах

Российский президент Владимир Путин получил корзину с выпечкой из пекарни в Люберцах, владелец которой задал ему вопрос во время прямой линии. Видео опубликовал Кремль в Telegram-канале.

В ролике политик сидит за накрытым к чаю столом. Перед ним стоит корзина с хлебом, пирожками и другой выпечкой. Путин благодарит владельца за подарки и поздравляет его с наступающими праздниками. В конце видео лидер пробует один из пирожков, когда пьет чай с вареньем.

Накануне во время программы «Итоги года» владелец люберецкой пекарни «Машенька» Денис Максимов спросил главу государства о переходе на новую систему налогообложения для индивидуальных предпринимателей с 2026 года. Президент заявил, что бизнес не должен пострадать от изменений.

Максимов пообещал прислать политику пирожки с капустой, картошкой, луком и яйцом и со свежей ягодой, изготовленные по традиционным русским рецептам. После вопроса на прямой линии глава городского округа Люберцы Владимир Волков посетил пекарню и пообещал поддержку коллективу предприятия и местным жителям. МИД также следит за судьбой «Машеньки».

Ранее госсекретарь США пошутил об «Итогах года» с Путиным.