На востоке Москвы перекрыто движение из-за пожара

На востоке Москвы две улицы закрыли для транспорта из-за сильного пожара
МЧС Москвы

На востоке Москвы перекрыто движение из-за пожара на Первомайской улице. Об этом сообщает Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«В связи с пожаром на Первомайской улице, д. 42 перекрыто движение по 4-й и 5-й Парковым улицам. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сообщает канал.

В Дептрансе призвали водителей искать пути объезда, а также быть бдительными в районе места пожара.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», пожар возник в жилом доме на Первомайской улице в столичном Измайлово. Там горит квартира, расположенная на 15-м этаже. К месту уже прибыли бригады МЧС — они приступили к тушению. Жильцы самостоятельно эвакуируются из горящего дома.

До этого в Санкт-Петербурге был задержан 13-летний подросток, который попытался поджечь полицейские автомобили.

Правоохранители предотвратили пожар и задержали подростка на месте.

Ранее «Газель» перевернулась и придавила женщину в Подмосковье.

