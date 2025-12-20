На востоке Москвы две улицы закрыли для транспорта из-за сильного пожара

На востоке Москвы перекрыто движение из-за пожара на Первомайской улице. Об этом сообщает Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«В связи с пожаром на Первомайской улице, д. 42 перекрыто движение по 4-й и 5-й Парковым улицам. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сообщает канал.

В Дептрансе призвали водителей искать пути объезда, а также быть бдительными в районе места пожара.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», пожар возник в жилом доме на Первомайской улице в столичном Измайлово. Там горит квартира, расположенная на 15-м этаже. К месту уже прибыли бригады МЧС — они приступили к тушению. Жильцы самостоятельно эвакуируются из горящего дома.

