Елизавете Боярской – 40

20 декабря юбилей отмечает Елизавета Боярская – заслуженной артистке России исполнилось 40 лет. Она родилась в 1985 году в актерской семье Михаила Боярского и Ларисы Луппиан (звездами театра и кино были также многие другие родственники Елизаветы, от дяди Александра до деда Сергея), однако по стопам родителей решила идти только в выпускном классе.

Отучившись в Российском государственном институте сценических искусств, Боярская поступила на службу в Малый драматический театр родного Санкт-Петербурга, где выступает и поныне. В кино Елизавета дебютировала в 2001 году, исполнив эпизодическую роль в сериале «Агент национальной безопасности 3», затем сыграла у немецкого режиссера Оливера Хиршбигеля, а звездой стала благодаря продолжению «Иронии судьбы» и драме «Адмиралъ» с Константином Хабенским. На данный момент в фильмографии актрисы значатся более 80 проектов, включая сериалы «Без правил», «Великая» и «Опасная близость».

Семейное счастье Боярская тоже нашла благодаря работе: в 2009-м на съемках она познакомилась с коллегой Максимом Матвеевым, спустя год они поженились. Пара воспитывает сыновей Андрея и Григория.

Яркие кадры из жизни и карьеры Елизаветы Боярской – в фотогалерее «Газеты.Ru».

