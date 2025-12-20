На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЦАР местный художник создал мурал с Путиным

ТАСС: в столице ЦАР появился мурал с изображением Путина и Туадера
Сергей Бобылев/РИА Новости

Мурал с изображением президента РФ Владимира Путина и его коллеги из Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканжа Туадера появился в городе Банги. Об этом пишет ТАСС.

Журналисты сообщили, что на мурале Путин и Туадера пожимают друг другу руки. При этом за российским лидером нарисованы специалисты из РФ, предотвратившие попытку государственного переворота в ЦАР в 2020 году. За спиной главы республики можно увидеть офицеров местной армии.

По данным агентства, мурал создал художник Ндома Галиле Эрви. Мужчина рассказал, что таким образом хотел поблагодарить Москву за помощь, которую она оказала Банги.

«Мы пережили трудные времена, но Россия пришла [на помощь]», — сказал он.

Художник добавил, что создал мурал за четыре дня. В будущем Ндома Галиле Эрви планирует продолжить писать картины, символизирующие поддержку которую РФ оказывает ЦАР.

20 декабря посол Москвы в Банги Александр Бикантов заявил, что в настоящее время Россия и ЦАР активно взаимодействуют на площадке Совета Безопасности ООН.

Ранее в ЦАР захотели переименовать улицы в честь деятелей новейшей истории РФ.

