На Украине подсчитали, во сколько обойдется проведение выборов

В ЦИК Украины заявили, что проведение выборов обойдется примерно в $472 млн
РИА Новости

Организация и проведение выборов на Украине обойдутся примерно в $472 млн. Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны Сергей Дубовик в интервью агентству «РБК-Украина».

«С учетом расходов органов местного самоуправления, если мы говорим обо всех трех видах выборов, это примерно 20 млрд [гривен] (порядка $472 млн. — «Газета.Ru»)», — рассказал он.

Также в ходе беседы с журналистами Дубовик высказался о сроках проведения выборов. По его словам, оптимальный срок — полгода.

14 декабря украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что не стремится удержаться у власти. В то же время он отметил, что зарубежные партнеры Киева должны помочь ему обеспечить безопасность в случае проведения выборов. Глава государства поручил Верховной раде разработать варианты организации голосования, если ситуация этого потребует.

Комментируя ситуацию, президент России Владимир Путин обратил внимание, что в РФ выборы состоялись в условиях проведения специальной военной операции. При этом Москва не требовала никаких гарантий безопасности.

Ранее помощник Путина объяснил внезапную готовность Зеленского к выборам.

