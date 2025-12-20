На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о встречах Ермака и Зеленского

На Украине узнали, что Ермак продолжает общаться с Зеленским
Gleb Garanich/Reuters

Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак продолжает общаться с главой государства Владимиром Зеленским, часто приходит к нему домой. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

«Отставка Ермака стала не прозрением, а вынужденным актом самосохранения», — говорится в сообщении.

16 декабря украинские СМИ сообщали, что Ермака заметили у входа в резиденцию Зеленского.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по делу проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником и «кошельком» Зеленского. Через две с лишним недели украинский лидер уволил Ермака на фоне обысков НАБУ в его квартире.

Ранее против «кошелька» Зеленского возбудили новое уголовное дело.

