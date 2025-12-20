Стали известны победители чемпионата России в танцах на льду

Александра Степанова и Иван Букин выиграли чемпионат России в танцах на льду.

Их произвольный танец судьи оценили в 129,49 балла, что дало фигуристам в общей сумме 216,94 балла.

Серебряные медали завоевали Василиса Кагановская и Максим Некрасов, которые за произвольный танец получили 126,63 балла, что дало им в общей сумме 211,44 балла. На третьем месте расположились Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, которые за оба выступления набрали 200,63 балла.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Таким образом, Степанова и Букин стали пятикратными чемпионами России.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

