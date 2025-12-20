Стало известно, как США могут отнестись к неспособности ЕС изъять активы РФ

США воспримут неспособность стран — членов Европейского союза (ЕС) договориться о конфискации замороженных активов РФ как очередное свидетельство бессилия регионального содружества. Об этом пишет The Economist.

«Невозможность ЕС выдать «репарационный кредит» [Киеву] после бесконечных переговоров будет воспринята в Вашингтоне как дополнительное свидетельство того, что объединение — бессильная структура, конфликтующие друг с другом точки зрения которой могут быть проигнорированы», — говорится в статье.

Также журналисты прокомментировали решение Брюсселя выделить украинским властям кредит в размере €90 млрд, основанный на бюджете регионального содружества. По словам авторов материала, в конечном счете это «бремя в €90 млрд» ляжет на налогоплательщиков. При этом три государства — Словакия, Венгрия и Чехия — будут выведены за скобки данной программы, поэтому оказывать Украине помощь на самом деле будет «коалиция финансово желающих».

В публикации подчеркивается, что решение ЕС может привести к взаимным обвинениям внутри союза. Не исключено, что в региональном содружестве начнут задавать вопросы о том, можно ли было уговорить Бельгию согласиться на изъятие российских активов и оказывали ли США давление на власти европейских стран.

19 декабря руководство ЕС согласовало выделение до €90 млрд на помощь Украине в 2026–2027 годах за счет средств общего бюджета регионального содружества. Помощь собираются оформить в виде беспроцентного кредита. Идею задействовать заблокированные активы РФ для финансирования Украины в итоговое решение не включили. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

