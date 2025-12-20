На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как США могут отнестись к неспособности ЕС изъять активы РФ

The Economist: США воспримут неспособность ЕС изъять активы РФ как его бессилие
true
true
true
close
Francois Lenoir/Reuters

США воспримут неспособность стран — членов Европейского союза (ЕС) договориться о конфискации замороженных активов РФ как очередное свидетельство бессилия регионального содружества. Об этом пишет The Economist.

«Невозможность ЕС выдать «репарационный кредит» [Киеву] после бесконечных переговоров будет воспринята в Вашингтоне как дополнительное свидетельство того, что объединение — бессильная структура, конфликтующие друг с другом точки зрения которой могут быть проигнорированы», — говорится в статье.

Также журналисты прокомментировали решение Брюсселя выделить украинским властям кредит в размере €90 млрд, основанный на бюджете регионального содружества. По словам авторов материала, в конечном счете это «бремя в €90 млрд» ляжет на налогоплательщиков. При этом три государства — Словакия, Венгрия и Чехия — будут выведены за скобки данной программы, поэтому оказывать Украине помощь на самом деле будет «коалиция финансово желающих».

В публикации подчеркивается, что решение ЕС может привести к взаимным обвинениям внутри союза. Не исключено, что в региональном содружестве начнут задавать вопросы о том, можно ли было уговорить Бельгию согласиться на изъятие российских активов и оказывали ли США давление на власти европейских стран.

19 декабря руководство ЕС согласовало выделение до €90 млрд на помощь Украине в 2026–2027 годах за счет средств общего бюджета регионального содружества. Помощь собираются оформить в виде беспроцентного кредита. Идею задействовать заблокированные активы РФ для финансирования Украины в итоговое решение не включили. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Венгрии назвали причину отказа Европейского союза от конфискации российских активов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами