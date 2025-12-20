Военный оценил значение освобождения Высокого и Светлого

Установление контроля над населенными пунктами Высокое в Сумской области и Светлое в Донецкой народной республике является важным событием для Вооруженных Сил Российской Федерации в зоне проведения СВО. Такое мнение высказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в интервью «Ленте.ру».

«Контроль Светлого говорит о том, что этому мешку в Димитрове приходит конец. Наши ребята подчищают, освобождают населенные пункты, перекрывают им все возможности выхода. Это важнейший этап. Тиски сжимаются. Освобождение Димитрова позволит нам выполнять уже другие задачи по освобождению всей славянско-краматорской агломерации», — заявил Дандыкин.

Эксперт также отметил, что новостей о взятии под контроль населенных пунктов на сумском направлении не было уже давно.

«Установление контроля над Высоким – это знаковый момент, свидетельствующий о создании зоны безопасности. Полагаю, это говорит о том, что мы будем продвигаться дальше и, возможно, охватывать сами Сумы», — подытожил Дандыкин.

О том, что российские войска взяли под контроль населенные пункты Высокое и Светлое в зоне проведения СВО, Минобороны РФ сообщило 20 декабря.

Ранее Путин заявил о контроле России над большей частью Гуляйполя.