Бойцы группировки российских войск «Центр» продолжают ликвидацию формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ), окруженных в Димитрове (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

Также в ведомстве рассказали, что подразделения Вооруженных сил РФ за прошедшие сутки нанесли поражение живой силе и технике 15 бригад украинских войск в ДНР. Ударам подверглись места скопления ВСУ у населенных пунктов Вольное, Новоалександровка, Грузское, Водянское, Завидо-Кудашево, Самарское и Новокриворожье.

«Потери противника составили до 525 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер Stryker производства США, 14 автомобилей», — говорится в заявлении.

Кроме того, военные группировки «Центр» вывели из строя одну станцию радиоэлектронной борьбы ВСУ и три орудия полевой артиллерии.

20 декабря военный корреспондент добровольческого корпуса Минобороны РФ Павел Кукушкин сообщил, что организованное сопротивление украинских формирований в Димитрове было сломлено. Он допустил, что российские бойцы в ближайшее время возьмут населенный пункт под свой контроль.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал, что командование отправляет поваров и санитаров из тыла в Димитров.