Фальков заявил о сохранении трех ЕГЭ для поступления в вузы

Минобрнауки России не поддержало инициативу принимать в вузы по результатам четырех ЕГЭ вместо трех. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава ведомства Валерий Фальков.

«Количество вступительных испытаний не изменится, на всех направлениях подготовки и специальностях конкурс будет проводиться по трем результатам Единого государственного экзамена, как это было ранее,» — подчеркнул он.

По его словам, инициативы по переходу к приему по четырем результатам ЕГЭ не получили поддержки. Фальков добавил, что Минобрнауки не планирует этого не только в 2026, но и в последующие годы.

До этого Минобрнауки утвердило минимальное количество баллов ЕГЭ для поступления в вузы в 2026 году. Согласно официальному документу, минимальный балл по химии и биологии увеличится с 39 до 40 баллов, по физике — с 39 до 41 балла, на экзамене по информатике потребуется как минимум 46 баллов, на экзамене по истории порог увеличен до 40 баллов, а по иностранному языку нужно будет набрать вместо минимально необходимых ранее 30 баллов — 40. Изменения минимального порога коснутся не только бюджетных, но и платных мест. Минимальные баллы останутся без изменения для таких предметов, как русский, профильная математика, география, обществознание и литература.

Ранее в Госдуме предложили отменить ЕГЭ.