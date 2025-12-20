На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле рассказали, будет ли работать Путин в новогодние праздники

Песков: Путин будет работать в новогодние праздники, у него нет выходных
close
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин будет работать в новогодние праздники, так как у него нет выходных. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«У него же нет выходных в общечеловеческом понимании. Он все равно работает постоянно», — отметил представитель Кремля.

Помимо этого, по словам Пескова, в Кремле пока не располагают информацией о публичных мероприятиях Путина в новогодние праздники, однако «они могут появиться в любой момент».

До этого сообщалось, что пятилетний житель Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Тимур Рясной, чью заветную мечту воплотил в жизнь президент России отправил новогодний подарок главе государства — поделку, сделанную своими руками. По словам мамы мальчика, это детский коллаж — милый и новогодний, с элементами округа и с тематикой исполнения желания.

В ходе подготовки к ежегодной большой пресс-конференции и прямой линии Путин нашел время, чтобы позвонить Тимуру, оставившему свое желание на «Елке желаний». Мальчик провел день в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России на Поклонной горе. Ему организовали экскурсию по музею ГАИ, ознакомили с работой автоинспектора и показали оснащение патрульной машины ДПС.

Ранее Путин получил корзину с выпечкой из пекарни «Машенька» и попробовал ее с чаем.

