В Киеве сняли на видео летающий дрон с российским флагом

Над Киевом пролетел дрон с российским флагом. Видеокадры, снятые жителями украинской столицы, опубликовали украинские СМИ.

«В центре Киева 20 декабря неизвестные запустили дрон с российским флагом», — сообщил Telegram-канал «Новини.Live».

По информации журналистов, квадрокоптер поднялся в небо, некоторое время полетал, а затем стал падать. Воздушную тревогу в городе не объявляли, уточняется в посте. Кто запустил дрон, неизвестно.

«Ждем реакцию правоохранительных органов», — добавил канал.

До этого экс-глава военной контрразведки ФСБ России Александр Безверхний заявил, что фотосессии, которые устраивают украинские бойцы с национальными флагами на территориях, уже взятых под контроль российской армией, ведут к бессмысленным потерям. Он отметил, что это «ничтожные с военной точки зрения десанты».

В начале декабря стало известно, что российский FPV-дрон сорвал планы украинских солдат установить украинский флаг рядом с одним из недавно освобожденных населенных пунктов Запорожской области.

Ранее на улицах Киева засняли военную технику с российскими флагами.