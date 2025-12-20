На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ветеран ФСБ раскрыл последствия фотосессий ВСУ с флагами на потерянных территориях

Ветеран ФСБ Безверхний: фото ВСУ с флагами на взятых РФ территориях бесполезны
Сергей Бобылев/РИА Новости

Фотосессии, которые устраивают украинские бойцы с национальными флагами на территориях, уже взятых под контроль российской армией, ведут к бессмысленным потерям. Об этом заявил экс-глава военной контрразведки ФСБ России Александр Безверхний в интервью ТАСС.

«Ничтожные с военной точки зрения десанты <...> на подконтрольной России территории, оборачивающиеся для украинской стороны бессмысленными потерями», - сказал он.

Безверхний напомнил о публикациях фото ВСУ с желто-голубыми флагами Украины, сделанных якобы на Кинбурнской косе в прошлом году.

В начале декабря стало известно, что российский FPV-дрон сорвал планы украинских солдат установить украинский флаг рядом с одним из недавно освобожденных населенных пунктов Запорожской области.

До этого сообщалось, что украинские военные из 425-го отдельного штурмового полка «Скала» ВСУ опубликовали сгенерированное нейросетью видео, где вместо российского триколора в Красноармейске (украинское название — Покровск) солдаты держали в руках флаг Украины.

Ранее российский боец с позывным «Хруст» рассказал об уничтожении украинских солдат, которые попытались установить флаг на передовой.

