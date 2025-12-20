На Украине объяснили, почему Зеленский медлит с назначением главы своего офиса

Президент Украины Владимир Зеленский не спешит с назначением нового руководителя своего офиса после отставки Андрея Ермака. Об этом пишет украинское издание «Зеркало недели».

«Зеленский находится в иллюзии, что старую конструкцию, выстроенную Ермаком, можно удержать, ничего в ней не меняя. <...> Он остается верен себе. И Ермаку», — говорится в материале.

По данным источника издания, Зеленский готов сам управлять офисом.

28 ноября Зеленский принял отставку Андрея Ермака с поста руководителя своего офиса. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов. На Западе назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией».

54-летний Ермак занимал пост главы офиса президента Украины с 11 февраля 2020 года, перед этим он был помощником Зеленского — курировал вопросы внешней политики и международные связи. Последнее время Ермак возглавлял переговорную группу Киева по урегулированию украинского конфликта.

Ранее Зеленский назвал кандидатов на пост главы своего офиса.