Спустя сутки после обращения к Путину под Тверью появилась мобильная баня

Mash: после прямой линии с Путиным в Торопце установили мобильную баню

В городе Торопец Тверской области спустя сутки после обращения на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным установили мобильную баню. Об этом сообщает Mash.

Telegram-канал уточняет, что открытие бани запланировано на 21 декабря. Там будут «женские» и «мужские» дни. Местные власти также начали искать подрядчика для строительства новой бани.

Накануне во время программы «Итоги года» на экране показали обращение жителей Торопца (в городе проживают 10 тыс. чел.). Они попросили у главы государства помочь построить общественную баню. Местную парильню закрыли три года назад после того, как отопительные котлы вышли из строя. В ней нужно было сделать капитальный ремонт или возвести новую баню.

По решению суда местные власти должны были это сделать до конца декабря 2025 года, но никто ничего не предпринимал. А несколько дней назад чиновники отправили горожан мыться в сауны при гостиницах.

Ранее Путин выпил чаю с пирожками из пекарни в Люберцах.