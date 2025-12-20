На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Спустя сутки после обращения к Путину под Тверью появилась мобильная баня

Mash: после прямой линии с Путиным в Торопце установили мобильную баню
true
true
true
close
Telegram-канал «Mash»

В городе Торопец Тверской области спустя сутки после обращения на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным установили мобильную баню. Об этом сообщает Mash.

Telegram-канал уточняет, что открытие бани запланировано на 21 декабря. Там будут «женские» и «мужские» дни. Местные власти также начали искать подрядчика для строительства новой бани.

Накануне во время программы «Итоги года» на экране показали обращение жителей Торопца (в городе проживают 10 тыс. чел.). Они попросили у главы государства помочь построить общественную баню. Местную парильню закрыли три года назад после того, как отопительные котлы вышли из строя. В ней нужно было сделать капитальный ремонт или возвести новую баню.

По решению суда местные власти должны были это сделать до конца декабря 2025 года, но никто ничего не предпринимал. А несколько дней назад чиновники отправили горожан мыться в сауны при гостиницах.

Ранее Путин выпил чаю с пирожками из пекарни в Люберцах.

Все новости на тему:
Прямая линия с Путиным — 2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами