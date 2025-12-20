Лавров рассказал о росте доли расчетов РФ и стран Африки в рублях

Лавров: доля расчетов России и стран Африки в рублях выросла до 84%

Доля расчетов России и стран Африки в рублях превысила 80%. Об этом в ходе пленарного заседания второй министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

По словам Лаврова, по сравнению с прошлым годом за январь-октябрь нынешнего 2025 года этот показатель вырос до 84%.

Министр также отметил, что Россия готова учредить 13 торгово-экономических комиссий со странами Африки. В настоящий момент таких комиссий 19, напомнил глава МИД России.

До этого Лавров заявил, что африканское направление — один из геополитических приоритетов России.

Первая министерская конференция Форума партнерства РФ — Африка прошла в ноябре прошлого года. Тогда президент России Владимир Путин заявлял, что развитие связей между Россией и странами Африки становится более насыщенным и многоплановым.

Вторая министерская конференция проходит с 19 по 20 декабря.

Ранее сообщалось, что Россия создаст инженерные классы в государствах Африки.