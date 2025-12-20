На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД Конго оценили партнерство с Россией в сфере энергетики

Глава МИД Конго Гакоссо: партнерство с РФ в энергетике является приоритетом
Benoit Doppagne/Global Look Press

Министр иностранных дел Республики Конго Жан-Клод Гакоссо заявил РИА Новости, что энергетика является ключевым направлением сотрудничества с Российской Федерацией.

«Прежде всего, это энергетика, играющая важнейшую роль. В нашей стране, Республике Конго, Россия взялась за строительство нефтепровода между городом Пуэнт-Нуар, где ведется добыча, и столицей Браззавилем. Кроме того, «Росатом» работает в африканских странах в энергетической сфере», — отметил министр в кулуарах Форума партнерства Россия-Африка, проходившего в Каире.

Гакоссо также напомнил о вкладе России в подготовку квалифицированных кадров для африканских государств, подчеркнув, что образование является фундаментом для дальнейшего развития.

Форум партнерства Россия-Африка состоялся 19-20 декабря в Каире. По данным министерства иностранных дел Египта, в мероприятии приняли участие представители более чем 50 африканских стран. Российскую делегацию возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее Лавров рассказал о поддержке Россией африканских стран.

