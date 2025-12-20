На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве произошел пожар в жилой многоэтажке

МЧС: возгорание произошло в жилом доме на Первомайской улице в Москве
В жилом доме на Первомайской улице в восточной части Москвы произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.

Согласно информации, предоставленной ведомством, пожарные борются с огнем, возникшим в квартире, расположенной на 15-м этаже многоэтажки.

«Столичные огнеборцы ликвидируют пожар на востоке Москвы. На Первомайской улице произошло загорание в квартире на пятнадцатом этаже многоэтажного жилого здания. Люди самостоятельно покидают помещения. На месте пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется», — говорится в сообщении МЧС.

Подчеркивается, что эвакуация жильцов осуществляется самостоятельно. На месте работают специалисты пожарно-спасательной службы.

Как пояснили в пресс-службе московского управления МЧС, причиной возгорания стало воспламенение личных вещей и мебели в квартире жилого дома.

18 декабря в Удмуртии 13-летний школьник, оставшись один дома, едва не сжег квартиру, пытаясь приготовить чипсы. Огонь повредил внутреннюю отделку и имущество на кухне площадью около шести квадратных метров.

Ранее квартира девушки сгорела из-за клеевого пистолета, которым она делала новогодние игрушки.

