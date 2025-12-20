На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Буданов ушел от ответа на вопрос, будет ли баллотироваться в президенты Украины

Evgeniy Maloletka/AP

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов ушел от ответа на вопрос, будет ли выдвигаться на пост главы государства на следующих выборах. На это обратило внимание издание «Зеркало недели».

«Честно говоря, так конкретно я еще не подходил к такому вопросу. Не думал. Не уверен, что с этим вопросом мы столкнемся прямо сейчас. А на то, что будет потом, влияет столько факторов…» — заявил Буданов.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов провести выборы в течение 60–90 дней, если США и европейские партнеры помогут обеспечить для этого безопасность. Глава украинского государства отметил, что этот вопрос является ключевым для организации избирательного процесса в условиях военного положения.

После этого политолог Дмитрий Журавлев сообщил, что потенциальными кандидатами на пост президента Украины являются действующий глава государства Владимир Зеленский, премьер Юлия Свириденко и экс-главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный, а также глава ГУР Украины Кирилл Буданов.

Ранее Медведчук похвалил заявление Путина о выборах на Украине.

