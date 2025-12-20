Крупная авария парализовала движение в Подмосковье

Крупная автомобильная авария произошла в городском округе Балашиха, сообщает телеграм-канал «Русавкино-Романово | Балашиха».

«На трассе от Зари в сторону Балашихи серьезное ДТП с грузовиком. Восточное шоссе сейчас полностью перекрыто», — сообщает канал.

Судя по видео, все попавшие в аварию автомобили получили серьезные повреждения. У одного из грузовиков вырвало газовый баллон.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», на месте аварии наблюдается затор. О причинах ДТП и о пострадавших не сообщается.

До этого в городе Дзержинске Новгородской области 15-летний подросток разбился в ДТП. Очевидцы запечатлели последствия ДТП . На кадрах заметно, что машина получила серьезные повреждения: у транспорта полностью разбит кузов, при этом в момент аварии автомобиль подлетел и приземлился на боковую часть. В результате ДТП подросток оказался заблокированным в искореженной машине.

Ранее «Газель» перевернулась и придавила женщину в Подмосковье.