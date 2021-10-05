Кадыров вступил в должность главы Чечни

Рамзан Кадыров официально вступил в должность главы Республики Чечня, принес присягу на чеченском и русском языках. Об этом сообщает РИА «Новости».

Торжественное заседание парламента Чечни проходит во вторник, 5 октября, в новом зале резиденции главы региона.

«Клянусь при осуществлении полномочий главы Чеченской республики уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, соблюдать и защищать Конституцию Чеченской республики, верно служить многонациональному народу», — приводятся слова из текста присяги Кадырова.

Отмечается, что после торжественной речи спикер республиканского парламента Магомед Даудов вручил Кадырову штандарт главы Чечни.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин наградил главу Чечни орденом «За заслуги перед Отечеством».

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, по результатам прошедших с 17 по 19 сентября выборов главы, поставил мировой рекорд — за него проголосовали 99,7% избирателей. Явка на выборах в Чечне составила 94,42%, в пересчете на абсолютные числа Кадырова поддержали 711 973 жителя Чеченской республики.