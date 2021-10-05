Саакашвили раскрыл секрет анонимного въезда в Грузию

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, как ему удалось анонимно пересечь границу республики. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

«Я приехал по паспорту с фамилией жены и не снимал маску на таможенном контроле, сославшись на опасный вариант коронавируса дельта-сигма. Вот и весь секрет моего незаметного проникновения на родину», — признался политик.

Он также рассказал, что в ночь прилета патрульный оштрафовал его за спущенную на подбородок маску. По словам Саакашвили, правоохранитель его не узнал.

Утром 1 октября Саакашвили объявил о своем возвращении в Грузию, в тот же день его арестовали. Сообщалось, что у грузинских правоохранительных органов была предварительная информация о его передвижении из Украины в Грузию.

В Грузии экс-президент заочно признан виновным по нескольким уголовным делам, власти не раз заявляли, что в случае возвращения Саакашвили ожидает тюрьма. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий, когда он занимал пост главы государства.

Ранее бывший депутат Верховной рады Валерия Заружко заявила, что между Киевом и Тбилиси может возникнуть конфликт из-за ареста Саакашвили, у которого есть украинское гражданство.

А депутат Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко призвала секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова рассказать, почему председателя исполкома украинского национального совета реформ «контрабандой» вывезли в Грузию.