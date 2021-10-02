Президент Филиппин Дутерте решил уйти из политики

Президент Филиппин Родриго Дутерте не собирается баллотироваться на пост вице-президента и собирается уйти из политики, сообщает CNN Philippines.

«Повинуясь воле народа, я выполню ваше желание и сегодня объявляю об уходе из политики», — заявил Дутерте.

Ранее стало известно, что на Филиппинах появился фаворит президентской гонки — знаменитый боксер Мэнни Пакьяо, выдвинутый правящей партией. Как предполагают эксперты, это может быть хитрым ходом действующего главы страны Родриго Дутерте, который в такой схеме займет пост вице-президента и фактически сохранит власть.

Выборы президента и вице-президента (за каждого из которых предусмотрено отдельное голосование) на Филиппинах пройдут 9 мая 2022 года. Согласно Конституции страны, 76-летний Родриго Дутерте больше не может баллотироваться на пост президента, так как основной закон государства ограничивает время пребывания на должности президента одним шестилетним сроком.