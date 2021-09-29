Аксенов отреагировал на украинскую стратегию по «деоккупации» Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что утвержденный украинскими властями план «деоккупации» российского полуострова глуп. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

По его словам, при отчаянных попытках «вернуть Крым» Украина снова показывает свою «неспособность к восприятию реальности».

«Этот глупый и безнадежный фарс нацелен лишь на отвлечение внимания украинского народа от насущных проблем и демонстрацию того, что Киев всеми силами якобы пытается вернуть контроль над полуостровом», — написал Аксенов.

Он подчеркнул, что никакие стратегии не повлияют на российский статус Крыма.

«Пожалуй, единственный толк от подобных «документов» — развитие фантастических способностей у их авторов», — заключил глава Республики Крым.

В марте 2014 года в Крыму состоялся референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее стало известно, что кабмин Украины утвердил план реализации стратегии по «деоккупации» Крыма. В данной стратегии содержится 158 пунктов.