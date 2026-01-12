Норвегия выделяет Киеву новый пакет финансовой помощи

Норвегия выделяет Украине пакет финансовой помощи на 4 млрд крон ($397 млн) на поддержание работы энергетического сектора и государства в целом. Об этом сообщается на сайте норвежского министерства иностранных дел.

В настоящее время министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде находится в Киеве. Он объявит о выделении этих средств, говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что эти средства помогут выплачивать пенсии и пособия, а также зарплаты учителям, медикам и госслужащим. Пакет должен помочь Украине с дефицитом государственного бюджета до тех пор, пока Евросоюз не предоставит стране кредит.

В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна нуждается примерно в $700–800 млрд.

Заявление прозвучало на фоне выдачи Украине кредита в размере €90 млрд за счет бюджета Евросоюза. Решение ЕС принял на саммите в Брюсселе 19 декабря. Эти деньги будут направлены на покрытие неотложных финансовых потребностей страны в 2026 и 2027 году.

Ранее в Венгрии предрекли крах Европы из-за финансирования Украины.