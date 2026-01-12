В России заявили, что штурм Запорожья может начаться летом 2026 года

Подразделения армии России могут выйти непосредственно к городу Запорожье к лету 2026 года, параллельно ВС РФ будут брать в огневое кольцо Славянско-Краматорскую агломерацию в ДНР. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Я так думаю, что только выход наших войск к Славянско-Краматорской агломерации, скорее всего, будет к лету. То есть выход с таким расчетом, что мы ее возьмем в огневое кольцо, будет тактическое окружение. А если говорить о Запорожье, я тоже так думаю, что, в принципе, к лету есть перспектива выхода наших войск непосредственно к самому городу», — подчеркнул он.

Эксперт не исключил, что российские войска после выхода на рубежи города Запорожье начнут штурм населенного пункта, однако, по словам Кнутова, о конкретике говорить пока рано.

«Может быть, и придется и штурмовать в зависимости от ситуации, которая будет складываться», — отметил Кнутов.

11 января украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на украинского военного аналитика Константина Машовца сообщило, что российские войска демонстрируют активное продвижение на Гуляйпольском направлении в Запорожской области и близки к завершению боев непосредственно за город.

Ранее элитное подразделение ВСУ «Волки да Винчи» потребовали вывода из окрестностей Гуляйполя.