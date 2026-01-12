Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию
Новости политики

В России заявили, что штурм Запорожья может начаться летом 2026 года

Аналитик Кнутов: ВС России выйдут к Запорожью летом 2026 года
Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения армии России могут выйти непосредственно к городу Запорожье к лету 2026 года, параллельно ВС РФ будут брать в огневое кольцо Славянско-Краматорскую агломерацию в ДНР. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Я так думаю, что только выход наших войск к Славянско-Краматорской агломерации, скорее всего, будет к лету. То есть выход с таким расчетом, что мы ее возьмем в огневое кольцо, будет тактическое окружение. А если говорить о Запорожье, я тоже так думаю, что, в принципе, к лету есть перспектива выхода наших войск непосредственно к самому городу», — подчеркнул он.

Эксперт не исключил, что российские войска после выхода на рубежи города Запорожье начнут штурм населенного пункта, однако, по словам Кнутова, о конкретике говорить пока рано.

«Может быть, и придется и штурмовать в зависимости от ситуации, которая будет складываться», — отметил Кнутов.

11 января украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на украинского военного аналитика Константина Машовца сообщило, что российские войска демонстрируют активное продвижение на Гуляйпольском направлении в Запорожской области и близки к завершению боев непосредственно за город.

Ранее элитное подразделение ВСУ «Волки да Винчи» потребовали вывода из окрестностей Гуляйполя.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27600643_rnd_2",
    "video_id": "record::f74f94ba-02fa-448a-ad29-04921579a3ce"
}
 
Теперь вы знаете
8 уловок маркетологов, на которые попадаются россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+