Новости. Общество

Женщина подала заявление в полицию на мужа, потому что он скрывал свою лысину

В Индии жена пожаловалась в полицию на мужа, узнав, что он скрывал от нее лысину
Жительница Индии подала заявление в полицию на своего мужа и четырех его родственников, заявив, что была введена в заблуждение при заключении брака. По словам женщины, ей обещали мужчину с густыми волосами, однако после свадьбы выяснилось, что супруг лысый и носил парик, пишет Oddity Central.

Лавика Гупта утверждает, что до свадьбы она была дезинформирована относительно внешности, уровня образования и финансового положения супруга. В частности, по ее словам, ей сообщили, что Джайн имеет высшее образование — степень бакалавра коммерции, тогда как после свадьбы выяснилось, что он окончил лишь школу. Кроме того, заявленный доход в размере $20 тысяч оказался недостоверным.

Отдельно Гупта указала, что согласилась на брак, полагая, что будущий муж обладает «густыми, здоровыми волосами». Позднее она узнала, что супруг полностью лысый и скрывал это с помощью парика.

Также в заявлении говорится, что во время совместной поездки за границу мужчина якобы применял к ней физическое насилие и оказывал давление с целью заставить ее перевезти наркотики из Таиланда в Индию.

Ранее психолог объяснил, почему женщин привлекают лысые мужчины.

