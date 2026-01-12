Ветеран ЦСКА поддержал переход игрока команды в «Зенит»

Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов поддержал переход игрока команды Игоря Дивеева в петербургский «Зенит», передает «Советский спорт».

«Для Дивеева «Зенит» — это шаг вперёд, поиграет в таком клубе Он просто ответил согласием на желание клуба. Нормальный переход для нашего футбола», — сказал Кузнецов.

Официально о том, что Дивеев отправился в «Зенит», а Лусиано Гонду — в ЦСКА, было объявлено 11 января.

Дивеев провел за ЦСКА в текущем чемпионате 16 матчей и забил два мяча. Гонду в 14-ти играх за «Зенит» в Российской премьер-лиге (РПЛ) не совершил результативных действий.

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

Ранее в ЦСКА эмоционально отреагировали на уход Дивеева в «Зенит».