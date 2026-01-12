Размер шрифта
МВФ потребовал от Киева вернуть многомиллионный долг

МВФ потребовал от Украины в течение суток вернуть долг в $180 млн
Yuri Gripas/Reuters

Международный валютный фонд (МВФ) потребовал от Украины в течение 12 января вернуть $179,6 млн в счет погашения кредита. Об этом сообщается на сайте организации.

В графике фонда на 12 января указано, что Украина обязана погасить долг в размере 125 737 500 СДР (специальные права заимствования, расчетная единица фонда), или $179 648 33,29.

В общей сложности в 2026 году, по расчетам фонда, Украина должна вернуть 2 000 980 442 СДР ($2 858 914 813,37) с учетом процентов с кредита. В 2027-м году — $1,9 млрд, в 2028 — $1,4 млрд, в 2029 — $2,3 млрд, в 2030 — $2,28 млрд.

К настоящему времени республика получила от МВФ в рамках одобренного в 2023 году механизма расширенного кредитования (EFF) $11,45 млрд.

Действующая программа кредитования Украины в размере $15,6 млрд рассчитана на 2023-2027 годы, однако власти страны уже обратились к МВФ с предложением разработать новую.

В ноябре 2025 года Национальный банк Украины (НБУ) подсчитал, что государственный долг страны в пересчете на одного человека достиг отметки в $6821. Общая сумма задолженности Украины оценивается в $191 млрд. Из этой суммы 74,5% ($142,295 млрд) приходится на внешние обязательства.

Ранее в МВФ раскрыли, когда глобальный госдолг превысит объем всей мировой экономики.

