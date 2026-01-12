«Уверен, что король вселенной»: в Госдуме предупредили о риске катастрофы из-за Трампа

Президент США Дональд Трамп своими планами взять Латинскую Америку под полный контроль может привести планету к катастрофе, заявил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Мне кажется, каждому, кто наблюдает за деятельностью Трампа, должно быть понятно: все, что он говорит — вовсе не пустые угрозы. Он совершенно четко заявляет, что собирается расправиться с Венесуэлой, и делает это на глазах всего изумленного мира. Сообщает о территориальных претензиях к Гренландии, и Пентагон уже начинает готовить спецоперацию по вторжению на остров. И дело здесь даже не в доктрине Монро и стремлении США доминировать в Западном полушарии, как это было прежде. Трамп совершенно точно уверен, что он король вселенной и ему все дозволено. В этом сейчас главная проблема всего человечества, лидеры с подобным эго и непомерными амбициями чаще всего приводили планету к катастрофе», — считает Журавлев.

До этого сенатор-республиканец Рик Скотт в эфире Fox Business заявил, что CША планируют взять Латинскую Америку под полный контроль.

В частности, по словам Скотта, Соединенные Штаты намерены «установить порядок» на Кубе и Никарагуа, а в Колумбии назначить нового президента.

Ранее политолог заявил, что России нужно помешать планам Трампа в Латинской Америке.