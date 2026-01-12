Размер шрифта
После снегопадов в центре Москвы образовался «царь-сугроб»

В районе метро Белорусская в Москве после снегопадов появился «царь-сугроб» 
Недалеко от станции метро Белорусская появился «царь-сугроб». Местные жители запечатлели на своих кадрах снежных холм, высота которого достигает высоты дорожного знака. Видео было опубликовано в Telegram-канале «Пул N3».

На кадрах виден снежный холм, из которого дети сделали горку. В сообщении отмечается, что практически вся улица оказалась перекрыта из-за того, что коммунальные службы свезли на это место убранный с близлежащих улиц снег.

До этого в Гидрометцентре России сообщили, что прошедший 9 января в Москве снегопад вошел в пятерку сильнейших за 146 лет.

По их данным, за сутки в тот день выпало 21,4 миллиметра осадков ( 40% месячной нормы). Отмечается, что таким образом был обновлен рекорд количества осадков для этой даты, до этого первенство оставалось за 9 января 1976 года с показателями в 12,9 миллиметра.

Кроме того, высота снежного покрова в столице достигла 30-38 сантиметров, а в области — 51 сантиметров (по метеостанции Черусти).

Ранее синоптики предрекли снегопад в Москве и Подмосковье в первую рабочую неделю.
 
