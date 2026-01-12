Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию
Новости. Общество

Премьер Украины назвала регионы с самой сложной ситуацией с энергоснабжением

Свириденко сочла сложной ситуацию с энергоснабжением в Киеве и Киевской области
Gleb Garanich/Reuters

Наиболее сложная ситуация с энергоснабжением сложилась в Киеве и Киевской области. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что власти провели совещание с участием всех регионов по поводу состояния энергосистемы.

«Самая сложная ситуация остается в отдельных районах Киева и на левом берегу Киевской области, в частности, Бориспольском и Броварском районах», — написала Свириденко.

Накануне украинский холдинг ДТЭК назвал ситуацию в энергетике страны самой сложной за зиму. Президент Владимир Зеленский согласился с этим и заявил, что ремонтные бригады работают в круглосуточном режиме. Мэр столицы Виталий Кличко на фоне проблем в коммунальной сфере признался, что Украина «не располагает необходимыми ресурсами для эффективного отражения атак, даже в Киеве». Тем временем жители Киевской области начали выходить на протесты и перекрывать дороги. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее власти обратились к протестующим из-за отсутствия света жителям Киевской области.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27600409_rnd_9",
    "video_id": "record::c6064f23-a772-4505-886a-1b40ca12c30b"
}
 
Теперь вы знаете
8 уловок маркетологов, на которые попадаются россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+