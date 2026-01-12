Премьер Украины назвала регионы с самой сложной ситуацией с энергоснабжением

Свириденко сочла сложной ситуацию с энергоснабжением в Киеве и Киевской области

Наиболее сложная ситуация с энергоснабжением сложилась в Киеве и Киевской области. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что власти провели совещание с участием всех регионов по поводу состояния энергосистемы.

«Самая сложная ситуация остается в отдельных районах Киева и на левом берегу Киевской области, в частности, Бориспольском и Броварском районах», — написала Свириденко.

Накануне украинский холдинг ДТЭК назвал ситуацию в энергетике страны самой сложной за зиму. Президент Владимир Зеленский согласился с этим и заявил, что ремонтные бригады работают в круглосуточном режиме. Мэр столицы Виталий Кличко на фоне проблем в коммунальной сфере признался, что Украина «не располагает необходимыми ресурсами для эффективного отражения атак, даже в Киеве». Тем временем жители Киевской области начали выходить на протесты и перекрывать дороги. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее власти обратились к протестующим из-за отсутствия света жителям Киевской области.