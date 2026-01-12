Размер шрифта
Крымский пенсионер угрожал зятю револьвером из-за замечания о пьянстве

В Крыму 70-летний мужчина, злоупотребляющий спиртным, угрожал 43-летнему зятю револьвером из-за замечания. Об этом сообщает УМВД России по Севастополю.

Инцидент произошел в севастопольской квартире, где пенсионер живет вместе с дочерью и ее супругом. Зять сделал пожилому мужчине грубое замечание из-за пьянства — через некоторое время после этого тесть вошел в спальню к супругам с револьвером в руке. Он стал угрожать физическим устранением, направив оружие на мужчину, и нажал на спуск. Однако выстрела не произошло.

Когда зять последовал за агрессором, чтобы обезоружить, пенсионер вновь прицелился, но в последний момент развернул ствол и выстрелил в окно рядом с родственником. После этого он добровольно отдал револьвер.

На место вызвали полицию, которая задержала пенсионера. Выяснилось, что оружие и четыре патрона к нему хранились незаконно.

Материалы по уголовному делу по ч. 1 ст. 119 УК РФ и ч. 1 ст. 222 УК РФ направлены в суд. Теперь пенсионеру грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее российский подросток повалил сверстника на снег и выстрелил в него из пистолета.

