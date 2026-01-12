В Госдуме попросили СК проверить власти столицы Камчатки из-за «гор снега и мусора»

В новогодние праздники в Петропавловске‑Камчатском практически не вывозился снег, а у многоквартирных домов образовались горы мусора. Депутат Госдумы Михаил Делягин заявил «Газете.Ru», что причиной коммунальной катастрофы могли стать действия местных властей, и попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина проверить их.

Депутат обратил внимание главы СК, что в течение праздников местные СМИ многократно сообщали о коллапсе транспортной системы и работы городских служб в Петропавловске‑Камчатском. Дороги столицы региона стали непроходимы для обычных автомобилей — перемещаться по городу можно было только на внедорожниках. На вызовы не могли добраться пожарные и машины скорой помощи. В сугробах застревала и сама дорожная техника. Кроме того, мусор не вывозился несколько дней, из‑за чего во дворах на мусорных площадках образовались свалки.

В своем обращении к Бастрыкину Делягин также привел выдержки из переписки главного редактора местной газеты «Общество и власть. Час пик» Сергея Мылова и главы Петропавловск‑Камчатского городского округа Евгения Беляева. Из нее следует, что наблюдаемая катастрофа была предопределена недофинансированием содержания дорог города: при необходимых 4 млрд руб. на него было выделено менее 1,5 млрд руб.

«В силу высокой важности вопросов прошу обеспечить всестороннюю проверку указанных сообщений, предпринять необходимые меры по недопущению повторения описанных событий, а также по выявлению и наказанию виновных и проинформировать меня», — обратился депутат к Бастрыкину.

