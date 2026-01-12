США рассматривают возможность кибератаки против Ирана

Власти США рассматривают вариант проведения кибератаки против Ирана на фоне проходящих в стране протестов. Об этом пишет британская газета Telegraph.

«Администрация [президента США Дональда] Трампа готовится к возможным кибератакам в отношении Ирана», — говорится в публикации.

11 января телеканал CNN сообщил, что Трамп рассматривает военные сценарии действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов в стране. По данным этого СМИ, в последние дни хозяина Белого дома проинформировали о различных планах вмешательства — от возможных ударов до вариантов без военного вмешательства. В основе некоторых из них лежало использование силовых структур Тегерана для подавления протестов.

28 декабря в Иране начались протесты в связи с девальвацией национальной валюты. В ответ власти усилили меры безопасности, включая использование полицейского слезоточивого газа и пневматического оружия. Наиболее масштабные демонстрации прошли в Тегеране, а наиболее тяжелые столкновения зафиксированы на западе и юго-западе страны, в городах Малекшаха, Керманшах и Лордегане.

Ранее Трамп пригрозил Ирану невиданными ударами.