«Сирены по пути в Киев». Министр обороны Британии едва не попал под ракетный удар «Орешником»

Sun: министр обороны Британии Хили оказался рядом с местом удара «Орешником»
Джон Хили
Mark Schiefelbein/AP

Министр обороны Великобритании Джон Хили по пути в Киев оказался в зоне воздушной тревоги на фоне ракетных ударов по Украине. По данным The Sun, его поезд проходил через западные регионы страны, где звучали сирены. Поездка совпала с массированной атакой с применением ракет «Орешник».

Министр обороны Великобритании Джон Хили во время поездки на Украину оказался рядом с районом, по которому был нанесен ракетный удар. Об этом сообщает британский таблоид The Sun со ссылкой на источник, знакомый с обстоятельствами визита. По данным издания, инцидент произошел на западе Украины, неподалеку от Львова, в момент, когда по территории страны была запущена ракета «Орешник».

В публикации утверждается, что поезд, на котором Хили направлялся в Киев, сделал экстренную остановку из-за ракетной опасности. Источник The Sun описал ситуацию как момент, когда министр «чуть не попал в беду».

«Мы были достаточно близко, чтобы услышать сирены воздушной тревоги», — добавил он.

Поездка министра Хили в Киев была связана с обсуждением дальнейшей военной поддержки Украины. Накануне визита британское правительство объявило о запуске проекта Nightfall — программы по разработке новой наземной баллистической ракеты большой дальности для украинской армии.

Речь идет о разработке ракеты с боевой частью около 200 килограммов и дальностью свыше 500 километров. Проект предполагает конкурс среди оборонных компаний и ускоренное финансирование работ. Британские власти подчеркивали, что программа направлена на усиление возможностей Украины на фоне продолжающихся российских ударов.

Масштаб ударов и их последствия

9 января в министерстве обороны России заявили, что в ходе массированного удара по территории Украины были применены гиперзвуковые ракетные комплексы «Орешник». В ведомстве сообщили, что целью атаки стали объекты критической инфраструктуры, задействованные в обеспечении ВСУ, включая энергетические и военные узлы.

Удар был нанесен в ответ на атаку БПЛА по одной из резиденций президента России Владимира Путина. В российском военном ведомстве подчеркнули, что применение «Орешника» стало «ответной мерой» и частью более широких действий по сдерживанию дальнейших атак.

В Москве заявили, что в ночь на 29 декабря была предпринята попытка атаки на резиденцию президента России с использованием беспилотников. Как сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров, в операции были задействованы десятки дронов — всего 91 аппарат. По его словам, все беспилотники были перехвачены и уничтожены средствами противовоздушной обороны.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) не располагает подтверждениями атаки на резиденцию президента России. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, отвергал обвинения в попытке нанесения удара.

«Орешник» — российская баллистическая ракета средней дальности. Впервые о ней публично стало известно 21 ноября 2024 года, когда президент России сообщил об ударе по объекту военно-промышленного комплекса в Днепре с применением этой ракеты в безъядерном гиперзвуковом оснащении. На следующий день он заявил, что серийное производство «Орешника» налажено и у России есть запас готовых к применению ракет.

Согласно официальным данным, максимальная дальность ракеты составляет до 5,5 тыс. км, скорость — до 10 Махов, масса боевой части — до 1,5 т. В ядерном оснащении ракета может нести заряды совокупной мощностью до 900 килотонн. «Орешник» способен поражать защищенные цели, а его перехват возможен лишь на начальной стадии полета.

Первое боевое применение «Орешника» произошло в ноябре 2024 года и названо ответом на удары по объектам в Брянской и Курской областях с использованием ракет ATACMS и Storm Shadow. В декабре сообщалось о размещении комплекса в Белоруссии, а в 2025 году — о выпуске первого серийного комплекса и планах поставить ракеты этого типа на боевое дежурство до конца года. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_22318285_rnd_2",
    "video_id": "record::1370045a-ad5b-42ac-88e1-3fa06c53a42f"
}
 
