Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

Долину будут выселять из квартиры с приставами

Mash: Ларису Долину выселят из квартиры в Хамовниках с привлечением приставов
Кристина Кормилицына/РИА Новости

В отношении певицы Ларисы Долиной подано заявление в службу судебных приставов для принудительного выселения из квартиры в Хамовниках. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на адвоката Светлану Свириденко, которая представляет интересы покупательницы недвижимости Полины Лурье.

По словам юриста, все сроки для добровольного исполнения решения суда истекли, однако певица не освободила помещение. В связи с этим было направлено заявление в Федеральную службу судебных приставов для возбуждения исполнительного производства.

Согласно решению Верховного суда, право собственности на жилье принадлежит Полине Лурье, которая купила у артистки квартиру полтора года назад. 11 января стало известно о том, что Лариса Долина вместе с дочерью и внучкой улетела в Абу-Даби, где отдыхает в пятизвездочном отеле Rixos Premium Saadiyat Island. Певица не смогла сдержать обещание и освободить квартиру в Хамовниках до окончания новогодних каникул.

Ранее саратовский бизнесмен обвинил Долину в захвате ручья в Подмосковье.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27600223_rnd_6",
    "video_id": "record::97750f7e-e8e6-4b03-8e03-aafddbda69c8"
}
 
Теперь вы знаете
8 уловок маркетологов, на которые попадаются россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+