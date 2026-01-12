Toyota запатентовала в России новый товарный знак

Японская корпорация Toyota зарегистрировала в России товарный знак Wigo, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Согласно документам, Toyota подала заявку на регистрацию знака Wigo в октябре 2024 года. В январе 2026 года Роспатент принял решение зарегистрировать его.

Под этим брендом автоконцерн хочет продавать в России автомобили, фургоны, фуры, внедорожники, вездеходы и электромобили.

До этого Ferrari запатентовала в России новую версию модели Roma в модификации Spider с мягким откидным верхом.

Заявку на промышленный образец подали 17 августа 2023 года. 17 октября 2024 года компания направила заявку в Росреестр. Она уже обработана, патент в России действует с 25 апреля 2025 года.

Как указано в заявке Гаагской системе, компания хочет запатентовать новую крышу модели Ferrari Spider, в крышке багажника которого встроен активный спойлер.

Ранее Volvo зарегистрировала в Роспатенте 3 товарных знака.