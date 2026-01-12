Робертс, Гомес, Шаламе и другие звезды на «Золотом глобусе»

В Лос-Анджелесе состоялась 83-я церемония вручения «Золотого глобуса» — одной из главных кинопремий на пути к «Оскару».

Триумфатором вечера стала картина «Битва за битвой» режиссера Пола Томаса Андерсона с Леонардо Ди Каприо в главной роли: она получила 9 номинаций, а победу забрала в четырех из них. Так, ленту признали лучшим фильмом в категории «мюзикл или комедия», Андерсон получил статуэтки за лучшую режиссуру и лучший сценарий, а актриса Тияна Тейлор — за лучшую роль второго плана.

Лучшим фильмом в категории «драма» стал «Хамнет» режиссера Хлои Чжао, рассказывающий вымышленную историю жизни сына Уильяма Шекспира. Лучшим актером мюзикла или комедии признали Тимоти Шаламе за роль в «Марти Великолепном», из актрис в этой категории отличилась Роуз Бирн из «Я бы тебя пнула, если бы могла». Лучшими драматическими актером и актрисой стали Вагнер Моура («Секретный агент») и Джесси Бакли («Хамнет»).

Среди сериалов отметились «Питт», «Киностудия» и «Переходный возраст», а в номинациях «Лучший анимационный фильм» и «Лучшая песня» победили «Кей-поп-охотницы на демонов».

При этом драма «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера, выдвинутая в восьми номинациях, удостоилась лишь одной статуэтки: ее получил Стеллан Скарсгард как лучший актер второго плана.

