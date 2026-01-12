Посол КНР назвал число обучающихся в России китайских студентов

Посол: в РФ учатся 66 тысяч китайских студентов, в Китае — 21 тысячи россиян

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что масштабы студенческих обменов между двумя странами продолжают расти: сейчас в РФ обучаются 66 тысяч китайских граждан, а в КНР — 21 тысячи россиян. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По его словам, эти студенты формируют «дружбу новому поколению», укрепляя гуманитарные связи на уровне российского и китайского обществ.

Дипломат также отметил, что Россия и Китай уже создали 15 университетских альянсов, которые охватывают более 800 высших учебных заведений, а в КНР функционируют 138 совместных образовательных проектов и учреждений уровня бакалавриата и выше.

Среди приоритетов на будущее Чжан Ханьхуэй назвал расширение обменов с опорой на взаимный безвизовый режим, усиление сотрудничества в точных науках и технологических инновациях, а также поддержку преподавания китайского языка в РФ и русского языка в КНР.

До этого сообщалось, что российский президент Владимир Путин поручил правительству представить идеи по введению единого вступительного экзамена по русскому языку для иностранцев, поступающих в вузы страны.

Ранее в Госдуме опровергли конкуренцию россиян с иностранцами за места в вузах.