Эксперты объяснили, почему зумеры не держатся за работу

NYP: средний срок зумеров на одном месте работы сократился до 1,8 года
Представители поколения Z все чаще относятся к работе как к временным «ситуативным отношениям» и не планируют задерживаться на одном месте надолго. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на результаты исследования.

Исследование провела компания Gateway Commercial Finance, опросив в июне 2025 года 1008 работающих американцев — поровну представителей поколения Z и менеджеров по найму. Средняя продолжительность работы зумеров на одной позиции составляет всего 1,8 года.

Согласно опросу, около 60% молодых сотрудников считают свою текущую должность временной. Почти половина респондентов — 47% — заявили, что намерены уволиться в течение ближайшего года, а каждый четвертый признался, что готов уйти без предупреждения. При этом около 30% участников исследования уже делали это ранее — покидали работу без уведомления руководства, отработки или прощального письма.

Эксперт по психическому здоровью на рабочем месте Кристина Мюллер пояснила, что у молодых сотрудников изменились приоритеты. По ее словам, для них принципиально важны психологическое благополучие, совпадение ценностей и автономия. В отличие от предыдущих поколений, они не готовы оставаться на работе, если та противоречит их убеждениям, даже ценой нестабильности.

Часть зумеров отказывается от стандартного графика «с девяти до шести», выбирая фриланс и творческие подработки. Другие ищут альтернативные источники дохода. Так, отдельное исследование показало, что часть молодежи зарабатывает на онлайн-гемблинге, создании контента и различных платформах для взрослых.

Социологи отмечают, что поколение Z все чаще воспринимает карьеру как сделку, ориентируясь на гибкость и краткосрочную выгоду вместо стабильности. Лишь четверть опрошенных заявили, что видят перспективу долгосрочной работы на текущем месте, а менее половины верят, что лояльность работодателю сегодня вознаграждается.

По данным опроса, зумеры, которые часто меняют работу, на 65% чаще сталкиваются с выгоранием и хуже оценивают баланс между работой и личной жизнью. Это уже влияет на рынок труда: четверть работодателей считают короткие трудовые периоды в резюме тревожным сигналом, а более трети признались, что отказывали кандидатам из-за опасений повторных увольнений.

Ранее ученые нашли причину высокой тревожности зумеров.

