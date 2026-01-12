Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026
Новости политики

В России оценили возможность военного вмешательства США в ситуацию в Иране

Политолог Дудаков: нет признаков подготовки военной операции США в Иране
Reuters

В американской администрации действительно обсуждаются возможности военного вмешательства США в ситуацию в Иране на фоне протестов в республике, но вероятность развития этого сценария крайне невысока. Об этом в комментарии для «Газеты.Ru» заявил американист, политолог Малек Дудаков.

«Военное вмешательство США куда-либо обычно предваряют маневры по стягиванию войск, сейчас в ближневосточном регионе мы этого не наблюдаем. Поэтому я думаю, что пока поддержка будет осуществляться на информационно-психологическом уровне. То есть президент Трамп будет постоянно писать у себя в соцсетях о том, что он поддерживает иранскую оппозицию, чтобы мотивировать протестующих дальше устраивать свою противоправную деятельность», — сказал американист.

Не исключено, что Соединенные Штаты пойдут на ужесточение санкций против Ирана, организуют кибератаки и помогут наладить доступ к глобальному интернету, добавил Дудаков. Однако, по его мнению, все это даст лишь ограниченный эффект.

«Американская администрация очень надеется, что операция по смене режима в Иране будет осуществлена без прямого участия США. То есть оппозиционеры сами свергнут власть, а потом уже Трамп придет на готовенькое и объявит это большой победой Штатов», — заключил Дудаков.

Руководство Ирана пересекает красную линию, жестко подавляя протесты, охватившие территорию страны, заявил Трамп, общаясь с журналистами на борту своего самолета. Он также подчеркнул, что Белый дом относится к этой проблеме крайне серьезно.

11 января телеканал CNN сообщил, что Трамп рассматривает военные сценарии действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов в стране.

Ранее в России рассказали, как США провоцируют кризис в Иране.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27600481_rnd_0",
    "video_id": "record::df1f7225-adb5-45e2-8626-9c5ca1114b87"
}
 
Теперь вы знаете
8 уловок маркетологов, на которые попадаются россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+