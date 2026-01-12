В России оценили возможность военного вмешательства США в ситуацию в Иране

В американской администрации действительно обсуждаются возможности военного вмешательства США в ситуацию в Иране на фоне протестов в республике, но вероятность развития этого сценария крайне невысока. Об этом в комментарии для «Газеты.Ru» заявил американист, политолог Малек Дудаков.

«Военное вмешательство США куда-либо обычно предваряют маневры по стягиванию войск, сейчас в ближневосточном регионе мы этого не наблюдаем. Поэтому я думаю, что пока поддержка будет осуществляться на информационно-психологическом уровне. То есть президент Трамп будет постоянно писать у себя в соцсетях о том, что он поддерживает иранскую оппозицию, чтобы мотивировать протестующих дальше устраивать свою противоправную деятельность», — сказал американист.

Не исключено, что Соединенные Штаты пойдут на ужесточение санкций против Ирана, организуют кибератаки и помогут наладить доступ к глобальному интернету, добавил Дудаков. Однако, по его мнению, все это даст лишь ограниченный эффект.

«Американская администрация очень надеется, что операция по смене режима в Иране будет осуществлена без прямого участия США. То есть оппозиционеры сами свергнут власть, а потом уже Трамп придет на готовенькое и объявит это большой победой Штатов», — заключил Дудаков.

Руководство Ирана пересекает красную линию, жестко подавляя протесты, охватившие территорию страны, заявил Трамп, общаясь с журналистами на борту своего самолета. Он также подчеркнул, что Белый дом относится к этой проблеме крайне серьезно.

11 января телеканал CNN сообщил, что Трамп рассматривает военные сценарии действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов в стране.

Ранее в России рассказали, как США провоцируют кризис в Иране.