«Оборона из двух собачьих упряжек»: США пообещали «так или иначе» получить Гренландию

Дональд Трамп раскритиковал оборону Гренландии, заявив, что она состоит «из двух собачьих упряжек». По его мнению, остров окружен российскими и китайскими военными судами, и если его не будут контролировать США, Москва и Пекин якобы могут его захватить. Поэтому, подчеркнул Трамп, Вашингтон получит Гренландию «так или иначе». А его спецпосланник вскоре обвинил Данию в «оккупации» острова. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Соединенные Штаты намерены заполучить Гренландию «так или иначе». По его мнению, если остров не будет контролировать американская сторона, его «заберут» Россия или Китай.

«Вы знаете, в чем состоит их [Гренландии] защита? В двух собачьих упряжках. Тем временем повсюду находятся русские эсминцы и подводные лодки, а также китайские эсминцы и подводные лодки», — отметил глава Белого дома, добавив, что США нужны Гренландии больше, чем она им.

Трамп пояснил, что Вашингтон не допустит захвата острова Москвой или Пекином, и подчеркнул, что «с удовольствием» заключил бы сделку с Гренландией или Данией, потому что так проще. «Но, так или иначе, Гренландия будет у нас», — заключил президент США.

Трамп уже не в первый раз говорит о том, что Гренландии якобы угрожают Россия и Китай. Ранее он отмечал, что остров, который «абсолютно необходим» США для обороны, окружен российскими и китайскими судами. При этом газета Financial Times со ссылкой на дипломатов НАТО сообщала, что заявления американского лидера о скоплении военных кораблей РФ и Китая у Гренландии не соответствуют действительности.

«Это просто неправда, что там есть российские и китайские корабли. Я видел разведданные. Там нет ни кораблей, ни подводных лодок », — отметил один из источников издания.

Другой добавил, что в арктических водах хоть и есть российские военные суда, однако все они находятся у берегов России.

Опроверг утверждение главы Белого дома и глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен, который подчеркнул, что картина, рисуемая Трампа, неверная.

«Оккупация в обход ООН»

На фоне заявлений Трампа его специальный посланник по Гренландии Джефф Лэндри обвинил Данию в «незаконной оккупации» острова после Второй мировой войны. По его словам, Соединенные Штаты защищали суверенитет Гренландии во время Второй Мировой войны, когда Дания была на это не способна.

«После войны Дания снова оккупировала ее, обойдя и игнорируя протокол ООН», — написал Лэндри в соцсети X.

Ему уже ответил датский посол в США Йеспер Меллер Серенсен. Дипломат напомнил, что Копенгаген «всегда стоял плечом к плечу» с Вашингтоном.

«После [терактов] 11 сентября [2001 года] мы откликнулись на призыв США. Мы потеряли больше солдат на душу населения, чем любая другая страна НАТО. Значение имеют и факты: на протяжении веков Гренландия была частью королевства, что неоднократной признавалось американскими администрациями, ООН и на международном уровне в целом», — отметил Серенсен.

Трамп назначил Лэндри своим спецпосланником в конце 2025 года. Тогда глава государства заявил, что его новый представитель «понимает, насколько Гренландия важна для национальной безопасности США, и будет решительно продвигать интересы страны в области безопасности, защиты и выживания союзников». В Дании, впрочем, назначение не оценили, выразив «глубокое возмущение».

Будет ли сделка?

7 января госсекретарь США Марко Рубио заявил, что планирует встречу с властями Дании, чтобы обсудить ситуацию вокруг Гренландии. Ожидается, что переговоры состоятся на этой неделе. Как рассказал министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен, датские власти расценивают встречу как возможность для общения напрямую.

«Это необходимый диалог, о котором правительство [Дании] просило вместе с правительством Гренландии. Я думаю, это действительно хорошая новость. Это свидетельствует о том, что у нас теперь есть возможность общаться напрямую, а не через СМИ, и встреча всегда является хорошей идеей», — отметил Поульсен.

При этом гренландская газета Sermitsiaq сообщила, что хоть датские власти и рассматривают приговоры как возможность заявить о том, что Гренландия не продается, госсекретарь США в ходе них может сделать предложение о покупке острова.

«Заявление Рубио предполагает, что, хотя Гренландия и Дания готовятся к дипломатической встрече, ответ со стороны США может быть денежным, а именно в виде долларов США», — отметило издание.

Нидерландский банк Rabobank уже посчитал, что США могут выкупить Гренландию за «смешную сумму» в $50 млрд, предложив каждому из 50 тыс. гренландцев по $1 млн в обмен на его землю.